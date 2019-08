Chileno rompió todos los pronósticos en la esgrima de los Juegos Panamericanos

AS Chile

Gustavo Alarcón es el nombre del nuevo medallista del Team Chile en los Juegos Panamericanos. El joven de 20 años dio el golpe en la semifinal del florete y alcanzó la plata. Perdió la final, pero de todas formas tuvo una aplaudida actuación en esgrima.

El deportista, oriundo de San Joaquín, comenzó en la disciplina por su tía Luz Alarcón, quien fue entrenadora de esgrima. No fue el único de su familia. Hermano y primos también siguieron su camino.

Antes de los Panamericanos, disputó Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos de Cochabamba. “Mi mayor anhelo son los Juegos Olímpicos”, decía Alarcón el 2018 en una entrevista al Ministerio del Deporte.

De seis combates disputados esta mañana, el chileno perdió los primeros tres y ganó los tres siguientes. Se recuperó a tiempo para instalarse en los cuartos de final, donde dio la sorpresa ante el colombiano Daniel Sconzo por 15-14.

“Es emocionante. Ha sido una competencia de abajo hacia arriba. Me tocaron combates duros, pero he agarrado confianza y he corregido los errores…”, aseguraba antes de la semifinal. Justamente en esa instancia triunfó cuando menos se esperaba: 15-13 a Race Imboden, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La final terminó con una derrota por 15-11 frente al norteamericano Gerek Meinhardt. Un resultado que igual celebró: fue aplaudido y recibió felicitaciones por haberse transformado en una de las grandes revelaciones del Team Chile durante estos Panamericanos.