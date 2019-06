Chile se puso el overol para vencer a Ecuador y clasificar a los cuartos de final de Copa América

En un duelo en donde no mostró la exuberancia del debut contra Japón, Chile logró el paso a los cuartos de final de la Copa América, tras vencer por 2-1 a Ecuador, que prácticamente sentenció su futuro en el torneo.



La Roja no jugó bien en el Arena Fonte Nova, a pesar de no haber sufrido tanto con el juego del cuadro del Tri, pero no contó con el brillo de sus jugadores en el mediocampo, además de que no se generó muchas ocasiones de gol.



Por contraparte, el elenco de Reinaldo Rueda apeló a la fricción y cometió varios ripios en la zona defensiva, teniendo puntos bajos como los de Mauricio Isla o el propio arquero Gabriel Arias.



El inicio del duelo invitó a pensar en otro desarrollo, ya que José Pedro Fuenzalida abrió el marcador con un potente disparo a los 6'.



Sin embargo, a los 26' Ecuador logró la paridad, tras una desaplicación entre Arias y Gary Medel, que terminó en un penal que convirtió Enner Valencia.



De ahí en más, el elenco de Hernán Bolillo Gómez comenzó a envalentonarse y complicó a Chile, aunque con pocas ocasiones de riesgo.



En la segunda parte, el cuadro de Rueda siguió complicado, pero consiguió el tanto del triunfo, a través de un centro de Charles Aránguiz que definió Alexis Sánchez de manera algo mordida a los 51'. Un tanto con el que el Niño Maravilla alcanzó los 43 tantos.



De ahí en más, no varió mucho el desarrollo del pleito, salvo por la expulsión a los 90' de Gabriel Achilier tras una falta sobre Vidal.



Una victoria apretada, ajustada, algo deslucida, pero que sirve para que Chile clasifique a los cuartos de final de la Copa América, al quedarse en el primer lugar del Grupo C con 6 unidades. Ahora, deberá enfrentar a Uruguay en el Maracaná para consolidar su liderato.