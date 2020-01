Chile se despidió con un triunfo ante Colombia del Preolímpico

A pesar de que antes de entrar a la cancha ya sabía su destino, la selección chilena de voleibol consiguió una victoria ante Colombia, la que no le bastó para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La derrota que sufrió el viernes ante Venezuela hizo difícil la faena, puesto que para optar al ticket para la cita planetaria debía esperar que los llaneros cayeran ante Perú y no ceder ningún set ante los cafeteros, ambos aspectos que no se cumplieron.



De todas formas, los guerreros rojos vencieron por 3-1 a Colombia, con parciales de 25-22, 22-25, 25-21 y 25-19.



Vale decir que el resultado permitió que Venezuela consiguiera el paso a los próximos Juegos Olímpicos, que se disputaran en julio.