Chile dijo adiós a la opción de pelear la Copa América tras ser goleado por Perú

En una baja presentación en términos generales, la selección chilena quedó eliminada de la Copa América, a manos de Perú, que realizó su mejor presentación a lo largo del torneo. La Roja cayó por 3-0 en el Arena do Gremio.



El conjunto de Reinaldo Rueda no estuvo en su noche y se vio sorprendido ante los del Rímac, que desde el arranque presionó la salida y provocó los errores de un cuadro nacional que tuvo a sus jugadores más importantes en un bajo nivel.



De hecho, desde el amancer del encuentro, Christian Cueva tuvo un disparo que hacía pensar en lo que se podía venir en el recinto brasileño.



Por su parte, Chile en la primera parte solo tuvo un disparo de Charles Aránguiz que algo ilusionó, pero solo fue un espejismo del global.



Esto, a raíz de que a los 21' llegó la primera diana, tras un disparo de Edison Flores, tras un pivoteo en el área.



Más tarde, cuando Chile estaba acomodándose recién en el campo de juego, vendría un error garrafal de Gabriel Arias, en una acción en donde salió a destiempo y con arco descubierto, Yoshimar Yotún puso el 2-0 a los 38'.



En la segunda parte, la Roja intentó y tuvo varias ocasiones, aunque ninguna con claridad, aunque también estuvo perfecto Pedro Gallese, quien incluso hasta paró un penal sobre el final cuando Eduardo Vargas le picó el balón.



Sin embargo, la guinda aún estaba por llegar, cuando a los 90'+2, Paolo Guerrero se sacó al arquero de encima y puso el 3-0 con justicia.



Un triunfo merecido para Perú, que realizó un excelente primer tiempo, ante un cuadro chileno que estuvo perdido en el campo de juego, y si bien pudo desnivelar en algunos momentos, no tuvo claridad y pecó en su principal problema: la falta de finiquito.



Ahora, el cuadro nacional disputará ante Argentina el partido por el tercer puesto en la Copa América.