Chile clasificó de manera emotiva a través de los penales ante Colombia

En una gran actuación del elenco nacional, la selección chilena eliminó a Colombia a través de los penales, en un duelo en donde mereció un mejor resultado durante los 90'.



Salvo los primeros minutos del cotejo, la Roja manejó las acciones ante un cuadro cafetero que llegaba en calidad de favorito, pero que prácticamente no pateó contra el arco de Gabriel Arias.



Chile tuvo un duelo de alto nivel, en donde si bien logró batir el arco de David Ospina, el VAR en las dos ocasiones evitó el grito de gol. Unas determinaciones que obviamente no dejaron conformes a los hinchas, pero que estuvieron bien aplicados a nivel reglamentario.



La primer diana fue a los 17', en una jugada de Arturo Vidal con Alexis Sánchez, en la que el Niño Maravilla estaba en posición adelantada, y que fue finiquitada por Charles Aránguiz.



Más tarde, en la segunda parte, el Rey Arturo tuvo el gol de la victoria, pero una mano de Guillermo Maripán a los 71' evitó otra vez la celebración.



Fue así que se llegó a los penales, en donde Chile otra vez mostró su jerarquía y no falló en las ejecuciones, en contraste de Colombia, en donde William Tesillo erró su lanzamiento.



Una clasificación justa, en la que ahora la Roja esperará por su próximo rival, que saldrá de Uruguay o Perú en Porto Alegre.