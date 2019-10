Chilavert emplazó a Bielsa: 'Usted está a favor de los delincuentes que queman edificios'

Tras el estallido por las demandas que buscan mejorar la vida de los millones de chilenos, nadie se quedó fuera de emitir una opinión, incluso los que dejaron el país hace tiempo. Es el caso de Marcelo Bielsa, quien fue consultado por Radio ADN.

"Soy entrenador de fútbol, eso no me autoriza a hablar de cualquier tema, tampoco mi opinión es una más. No soy ciudadano chileno, por lo cual estoy limitado a la prudencia; con todos estos límites, es admirable lo que está haciendo el pueblo chileno, que ejercen la democracia desde una manera poco frecuente. Son un ejemplo para todos los países que son injustamente tratados por sus gobernantes", indicó el exentrenador de la selección chilena.

Pero al exarquero de Paraguay, José Luis Chilavert, no le gustaron los dichos del "Loco" Bielsa, quien lo llamó de populista al apoyar a los "delincuentes".

"Marcelo Bielsa, usted está a favor de los delincuentes que queman edificios, trenes, autos, se nota que no ha aprendido nada de la vida, es fácil opinar desde Inglaterra y eso que le enseñamos el éxito en Vélez y no ha aprendido nada. Los fracasos en el fútbol, lo llevo al populismo", publicó en su cuenta oficial de Twitter José Luis Chilavert.