Charles Aránguiz sobre la selección chilena: 'Todos los que estemos, tiraremos para el mismo lado'

Charles Aránguiz conversó en exclusiva con ADN Deportes sobre su buen presente en el fútbol alemán y su presencia en la selección chilena.

El volante habló tras la victoria de su equipo, Bayer Leverkusen por 4-0 ante el Augsburgo y confesó que se está sintiendo muy cómodo en Alemania. "Trato de hacer lo mejor para el equipo, igual que en mi selección, de ayudar lo que se pueda. La verdad es que significa mucho el cariño del entrenador, espero seguir acá demostrando lo mejor. La verdad es que estoy bastante cómodo acá, muy agradecido del Leverkusen. Muy cómodo u con confianza. Tratando de disfrutar cada partido".

Sobre los nuevos amistosos de Chile, el volante confesó que espera el llamado de Reinaldo Rueda. "Ir a la selección es un compromiso bastante mayor, cada partido te exigen, tenemos dos compromisos. Esperemos que el grupo que esté rinda de la mejor manera".

Ante la probable reunión entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, Aránguiz aseguró que todos los jugadores siempre "tiran para el mismo lado" en la Roja. "En realidad el grupo siempre que llega tira para el mismo lado, no hay que elegir jugadores específicos para que estén todos juntos. El entrenador en su momento, anuncia una lista de jugadores y esos tiran para el mismo lado. Ojalá los que lleguen lo hagan como siempre. Espero poder estar en la lista".

Por su buen presente a nivel europeo, el exjugador de Universidad de Chile confesó que se lo toma con tranquilidad. "Hoy no me siento superior a nadie, quiero mantener mi nivel partido a partido. Es lo que he realizado toda mi carrera. Me he mantenido bien, tengo autocrítica personal y pensaré en el próximo partido".