Charles Aránguiz figura entre los mejores cinco jugadores en precisión de pases de la Champions

Charles Aránguiz sigue conquistando Europa vistiendo la camiseta del Bayern Leverkusen, y es que a través de la cuenta oficial de Twitter de la UEFA Champions League, fue destacado dentro de los cinco jugadores con mayor precisión de pases en el torneo.

La lista la lidera Arthur del Barcelona con 92%, le secunda Rodri del Manchester City con 91%; luego, en el tercer lugar está Toni Kross del Real Madridcon 89%; en cuarto lugar está Charles Aránguiz con una precisión del 88% con 174 de 197 pases concretados; la lista la cierra Ilkay Gündogan con 87%.

Recordemos que según informaron desde el Bayer Leverkusen, el volante de la selección chilena, sufrió una lesión en el partido contra el Leipzig. El "Príncipe Charles" se perderá los partidos amistosos de la Roja por una fractura en el metatarso derecho y un desgarro en uno de sus isquiotibiales.

Se espera que el "Principe" vuelva a las canchas el 22 de octubre cuando el Leverkusen se mida ante el Atlético Madrid en España por la copa de campeones.

ℹ️ 2019/20 #UCL group stage pass masters. Which midfielder do you rate the highest? pic.twitter.com/vKM0hHKpv7