Charles Aránguiz elogió a Colombia: 'Es un rival bastante fuerte'

Charles Aranguiz analizó la dura derrota que sufrió la selección chilena ante Uruguay por el cierre de la fase grupa de la Copa América.

El volante cuestionó el resultado, pues aseguró que contaron con casi las mismas oportunidades para anotar. "No sé si merecíamos perder. Creo que tuvimos pocas chances como ellos, pero le queda a un jugador importante y marcan. El grupo se reunirá a hacer una autocrítica y a pensar en Colombia, que es un rival bastante fuerte, que no depende de individualidades".

El jugador del Bayer Leverkusen aseguró que pese a no ganar el grupo, no estaban preocupados de quien enfrentar por los cuartos de final. "Teníamos dos resultados con que se podía, pero no se pudo. Me daba igual si era Colombia o Perú".

El duelo entre Colombia será el día viernes 28 de junio a las 19:00 horas en Sao Paulo.