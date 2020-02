Chapa Fuenzalida: 'Hay un grupo de gente que quiere poner en el fútbol algo que no existe'

El jugador de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, conversó con ADN Deportes acerca de los incidentes ocurridos en San Carlos de Apoquindo, indicando que se entienden las demandas sociales, pero que la destrucción no es el camino para las protestas.



Para el Chapa, lo ocurrido ante O'Higgins fue muy tenso, señalando que "entendimos que era un partido complicado, pero son situaciones que están pasando. No las compartimos. Dentro de la cancha venimos a dar un espectáculo, la gente viene a eso. No viene a otra cosa. Nos duele que pase esto, pero son solo algunos. Queremos que las cosas cambien, que la violencia cese en cierto modo y colaboraremos en cierto modo para que el fútbol se desarrolle de cierta forma".



Fuenzalida reconoció que "entendemos en las condiciones en las que está el fútbol. Hay un grupo de gente que quiere poner en el fútbol algo que no existe. Venimos a dar espectáculo. La mayoría de la gente apoya las demandas sociales, nosotros también, pero este (los desmanes) no es el modo. De ninguna manera. Queremos que el fútbol siga, porque para nosotros es nuestro trabajo y eso no quita el resto".



"La forma de manifestarse no es esta, romper el estadio, lanzar cosas, arriesgar la integridad de los jugadores, no es la solución. Lo que quiero es que se respeten las canchas de fútbol, los estadios y nosotros venimos a dar un espectáculo, pero (deben) manifestarse de otra forma. No creo que sea necesaria la violencia para manifestarse", sostuvo.