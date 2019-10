César Pinares: 'Estoy contento porque me gusta ganarme el respeto del hincha de Católica'

Universidad Católica continúa preparando el duelo contra los mineros, para seguir alargando la distancia en la tabla con el segundo lugar.

En conferencia de prensa, César Pinares se refirió a los 14 puntos que los separan con Colo Colo y aseguró que la clave que les inculca Gustavo Quinteros es que no miren la tabla. "Lo principal es no relajarse, no ver la cantidad de puntos que tenemos de diferencia sobre el segundo. El día a día lo trabajamos como si fuéramos a la par con todos y eso es lo que veníamos trabajando últimamente para no decaer, para seguir siendo firmes candidatos y estar firme en la punta. No relajarse eso es lo principal que hemos tratado de conversar para que el equipo siga creciendo".

Además, el jugador cruzado se refirió a la polémica de la programación de la décima fecha, que coincidirá con los amistosos de la Selección Chilena. "Sí, lo de la programación ha sido bien raro, casi siempre coincidía con Copa Chile, igual uno quiere estar, pero uno no puede estar en los dos lados. Es complicado, si los resultados siguen siendo postivos, uno quisiera estar acá, pero también quiere estar en la Selección, es un tema bien complejo que los clubes tienen que manejar con la gente de la ANFP para buscar una buena solución, para que no pierdan ni los clubes ni los jugadores".

Pinares comentó su momento personal, donde viene de anotar dos goles a Curicó Unido. El futbolista aseguró que tenía ganas de marcar. "Bien, me he sentido contento, vale la pena todo el esfuerzo y el trabajo para poder cumplir esos objetivos cada fin de semana. Tenía el bichito de poder hacer un gol, se me dieron dos, así que estoy el doble de contento y voy a seguir por esta senda por cosas similares o mejores. Venía tranquilo, venía a trabajar y a tratar de ganarme el respeto de la gente en la cancha, y creo que lo he hecho, la verdad estoy contento porque me gusta ganarme el respeto del hincha de Católica".

Sobre el mismo tema, el volante confesó que se ha sentido cómodo en el puesto en que ha jugado en la UC. "Me encontré en un puesto que fue donde mejor me vi en Unión. Pude encajar en ese puesto de volante interno por la derecha, me compenetré bien con Chapa por la orilla, con Magnasco con Rebolledo. La verdad que me hizo súper bien estar en ese puesto, puedo sentirme bien libre para poder atacar, también ayudo a mis compañeros a defender, trato de andar por toda la cancha y no recibir la pelota tan de espalda. Ese puesto me queda súper cómodo, me gusta harto y me ha llevado a sacar lo mejor de mí ".

Finalmente, el jugador cruzado se refirió a su situación contractual con el club. "No se ha firmado todavía la renovación, las conversaciones están bien avanzadas, las dos partes estamos con el interés de seguir, así que espero que en un futuro cercano ya se pueda concretar eso, yo quiero seguir y el club también está interesado, así que teniendo las dos cosas en la mano no debería haber ningún problema".

Este domingo, la UC recibirá a Cobresal a las 17:30 horas, en San Carlos de Apoquindo.