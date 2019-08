César Fuentes y lesión de Saavedra: 'Estaba un poco bajoneado, porque no se ha podido recuperar'

Universidad Católica prepara el duelo ante Deportes Antofagasta, donde tienen en duda a Edson Puch, que aún sigue con molestias por su esguince de tobillo, e Ignacio Saavedra que se resintió de su lesión en la rodilla.

En conferencia de prensa, César Fuentes comentó el infortunio de este último, que no pudo ser nominado por la selección sub 23 para el amistoso ante Brasil. "Hablé con él y me dijo que no es nada grave lo que tenía en la rodilla. Obviamente estaba un poco bajoneado, porque no se ha podido recuperar cien por ciento, estamos todos para acompañarlo y darle todo el ánimo que necesita".

Sobre el duelo contra el cuadro puma, que está penúltimo en la tabla con 17 puntos, el mediocampista cruzado aseguró que es muy importante ganar ese partido."La verdad sabemos que es un partido importante, necesitamos ganar. Ellos van a jugar en su casa, también necesitan los puntos, los hemos estado analizando, sabemos que juegan bien, que tienen cosas interesantes, pero nos enfocamos en mejorar nosotros y quedarnos con los tres puntos".

Además, Fuentes comentó la intensa competencia en el puesto, sobre todo con la llegada de Francisco Silva, pero entre risas aseguró que hay muy buena relación. "Es una competencia sana, nos llevamos los tres muy bien, estamos los tres compitiendo por un puesto, sabemos que el que le toque lo va hacer de la mejor forma. Esa competencia nos ayuda a mejorar, a estar peleando ahí, estar atentos y aprovechar cada minuto que nos toque jugar".

Finalmente, el jugador de la UC, destacó a César Pinares y Alfonso Parot que fueron nominados por Reinaldo Rueda para los amistosos ante Argentina y Honduras. "Es un orgullo si están seleccionados es porque están teniendo un gran nivel, todos aspiramos a estar algún día a estar en la Selección. La verdad que el que le toque, lo vamos a apoyar y todos sabemos la categoría que tienen".

Universidad Católica visitará a Deportes Antofagasta, este domingo a las 15:00 horas, en el estadio Calvo y Bascuñán.