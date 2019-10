CEO del Liverpool: El éxito del club se basa en el socialismo

Una interesante entrevista concedió el CEO del Liverpool, Peter Moore, quien tuviera una exitosa carrera en el área de marketing de diversas compañías de renombre, como por ejemplo SEGA, Microsoft, Electronic Arts, entre otros.



En el diálogo con El País, explicó cuáles han sido las claves del éxito del conjunto británico, que es el actual campeón de la Champions League, apuntando a que radica la bonanza del cuadro de los Reds: el socialismo.



Durante la conversación, Moore señaló que todo se basó en lo hecho en su momento por bill Shankly, escocés otrora entrenador del club, quien se declaraba cercano a la izquierda.



"Como experto en marketing quise desentrañar qué significaba exactamente. Decir que el Liverpool es único no significa demasiado. Real Madrid y Barcelona, Dortmund y Bayern, son especiales también. Entonces, ¿cómo destilamos esto? Tuvimos esta increíble figura histórica: Bill Shankly, un socialista de Escocia que construyó los cimientos. Incluso hoy, cuando hablamos de negocios nos preguntamos: '¿Qué haría Shankly? ¿Qué diría Bill en esta situación?'. Era un verdadero socialista que creía que el fútbol consistía en trabajar juntos. En el departamento de marketing nos reunimos y dijimos: 'Vamos a poner esto en palabras'. La conclusión fue que la idea esencial del Liverpool es que esto significa más. Más que ganar o perder. Más que ir al fútbol, juntarse en el pub y marchar a casa", dijo el CEO del Liverpool.



Moore profundizó en que "él lo definía como socialismo. Pero no en un sentido político, sino en el sentido de solidaridad. Hay un estandarte en The Kopp que dice: 'La unión hace la fuerza'. Liverpool es una ciudad socialista, de tradición obrera, muy unida al puerto. Una vez fue el puerto con más tráfico del planeta. Eso ha cambiado, pero queda el sentido de la unidad y de la insularidad, en cierta medida".



"La gente muchas veces se ve como liverpolita, no necesariamente como ingleses. Es extraño. Es, como dicen los norteamericanos, un 'círculo de carretas'. Esa cultura se fortalece con un sentimiento que Shankly expresa en la idea de trabajar juntos en el campo bajo la máxima de 'pasar la pelota y moverse'. Es muy simple: 'pasa la pelota y muévete para ofrecerte a tu compañero'. Hay una canción de los hinchas de hace 60 años que describía este estilo como 'poesía en movimiento'. No es exactamente el tiqui-taca (famoso estilo español). Pero se produce cuando el juego fluye libremente con contragolpes muy rápidos. Es nuestra marca", afirmó.