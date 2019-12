Caroline Wozniacki anunció su retiro del tenis profesional

Un sorprendente retiro del tenis profesional anunció este viernes la jugadora Caroline Wozniacki, quien con sólo 29 años abandonará la disciplina tras disputar el Abierto de Australia en enero próximo.

La tenista danesa ha tenido una más que exitosa carrera, ya que ocupó el número uno del ranking mundial WTA durante 71 semanas.



"He jugado profesionalmente desde que tenía 15 años. Con 30 títulos individuales de la WTA, el número uno del ranking mundial durante 71 semanas, una victoria en las Finales de la WTA, 3 Juegos Olímpicos disputados, incluso llevando la bandera de mi Dinamarca natal, y un título de 'Grand Slam' en Australia 2018, he logrado todo lo que pude soñar en la cancha", sostuvo Wozniacki en su cuenta oficial de Instagram.

En esa línea, añadió que "es hora de hacer otras cosas fuera del tenis (...) con esto, hoy estoy anunciando que me retiraré del tenis profesional después del Abierto de Australia en enero. Esto no tiene nada que ver con mi salud, ni es un adiós", anunció Wozaniacki, quien quiso agradecer a familiares, entrenadores y patrocinadores por "décadas de apoyo", cerró.