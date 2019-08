Carlos Portaluppi y su fanatismo por River:'Alexis y el Matador son dos figuras importantísimas'

"Perfectos desconocidos" es una obra de teatro argentina que se está presentando en el Teatro Oriente durante el fin de semana.

En ADN conversamos con el actor argentino, Carlos Portaluppi, quien es parte de esta obra que trata de cuatro parejas que se juntan a cenar. Y la trama comienza cuando la dueña de casa propone un juego: Cada uno debe dejar su celular sobre la mesa y muestrar todo mensaje o llamada que llegue.

Portaluppi aseguró que lo relevante de la pieza teatral es cómo se muestra el teléfono y la mirada interior que se quiere mostrar. "El celular es un apéndice nuestro, es importante, todo el mundo tiene un teléfono. En la obra se dice que es la caja negra de nuestras vidas. Hay mucha historia con esto de las redes. Me gusta esta cosa que propone mirar un poco hacia adentro de nosotros mismos en las relaciones afectivas. Y poner al descubierto que todos tenemos una vida que el otro desconoce. A pesar de que son amigos de toda la vida, se empiezan a descubrir que muchos tienen sus secretos bien guardados".

El actor es reconocido por su participación en "Vidas robadas" y su papel en el Marginal, donde interpreta a "Morcilla". Sobre este rol, Portaluppi confesó que es algo totalmente inusual en Argentina, porque ya se han hecho tres temporada de esta serie. "La verdad que ser parte de esta ficción está casi fuera del plano de la realidad, es importante para mí que es muy difícil de sostener en el tiempo, son tres temporadas. Ni hablar cuando nos damos cuenta que se sube a una plataforma como Netflix".

Además, el actor argentino es reconocido como hincha de River Plate, donde jugaron futbolistas chilenos como Alexis Sánchez y Marcelo Salas. Sobre estos dos jugadores, Portaluppi destacó su importancia en la historia del cuadro millonario. "Son dos figuras importantísimas, se me pone la piel de gallina de recordar esos dos nombres que han hecho en nuestro club. De Salas no me puedo olvidar, al matador era mágico verlo, un jugador de una potencia enorme en la definición, en la garra y en el compromiso en su paso por River, fue realmente inolvidable. Alexis estuvo menos timpo. Nunca me voy a olvidar de corear el "Chileno", "Chileno" ".

En el cuadro que dirige Marcelo Gallardo, la única incorporación que el DT pidió para este semestre fue a Paulo Díaz, que ya recibió el CTI. Portaluppi aseguró que espera que como todos los chilenos que han pasado en River Plate, responda en la cancha. "Nos han dado grandes satisfacciones cuando se han incorporado chilenos. Tenemos una expectativa altísima puesta ahí, vamos a ver, ojalá se pueda incorporar y ahí estaremos para disfrutarlo plenamente".

Finalmente, el actor recordó a una dupla histórica del fútbol chileno, la dupla Za-Sa y las dos Copas Américas que Chile le ganó a Argentina. "¡Qué dupla Dios Mío!, después del paso de Salas y Bam Bam en la selección han tenido un crecimiento enorme a nivel futbolístico. Nos ganaron las Copas Américas, una locura lo que han hecho. Muy bien por nuestro fútbol latinoamericano", sentenció.