Carabinero acusado de atropello fatal contra hincha albo quedó con arraigo nacional y firma semanal

Con firma semanal y arraigo nacional quedó Carlos Martínez, carabinero acusado de atropello fatal contra Jorge Mora en las afueras del estadio Monumental la noche del martes.

En medio de la formalización del carabinero que se realizó en el 14° Juzgado de Garantía, la jueza Andrea Acevedo dictaminó que se destinarán noventa días para la investigación del incidente ocurrido en la noche del día martes.

La jueza Acevedo, justificó la presencia de Carabineros en las afueras del estadio a raíz de la importancia que tiene la barra de los albos. "No le estaban lanzando flores. No le estaban lanzando challa. Acaso un particular no haría lo mismo (de poner en marcha el vehículo) Por desgracia su uniforme atrae sobrerreacciones. Todos sabemos que Colo Colo tiene una Garra Blanca que se ha visto involucrado en otros hechos, por lo tanto, había una Prevención de orden público".

Distintas autoridades del mundo del deporte criticaron el actuar de las autoridades tras la muerte de Jorge Mora, además de futbolistas de distintos clubes.