Carabalí se lamentó por dichos tras llegada de Miguel Pinto: 'Fue una calentura, estoy arrepentido'

Omar Carabalí, arquero ecuatoriano que está nacionalizado chileno habló con ADN Deportes sobre la polémica que se armó a través de sus redes sociales en las últimas horas.

El golero respondió unas de las críticas que hacían los hinchas por el fichaje de Miguel Pinto, asegurando que los directivos no estaban apoyando a los de casa.

Ahí está el problema, no les gusta arriesgar ! — Omar Carabali (@OmarCarabali22) December 17, 2019

Sin embargo, en diálogo con ADN Deportes, el portero confesó que está plenamente arrepentido y pidió disculpas por todo lo cometido. "Fue un momento de calentura, he estado entrenando con el plantel y el primer equipo. Cuando me entero por lo de Miguel Pinto, me salió toda la calentura. Me arrepiento, pasaron mil sensaciones por la cabeza. Miguel Pinto es un gran arquero, Yo no he conversado con el profe Mario y Marcelo Espina, pero yo creo que quieren que salga para sumar minutos".

Sobre los trabajos de micro ciclo que ha realizado con la selección chilena sub 23, Carabalí señaló que están trabajando motivados para ganarse un cupo en la nómina final. "Hay un grupo concentrado que tiene las expectativas altas, estamos peleando por entrar a la nómina definitiva. Cuando salga la nómina, vamos a ver cómo nos va. Pero orgulloso de representar a Chile si me toca ir".

Además aseguró que recibió un llamado desde la selección ecuatoriana, pero sus ganas de jugar con la "Roja" son más fuerte. "Hace un mes me llegó la citación de la selección adulta de Ecuador y nosotros con mi familia tomamos la decisión de defender a Chile, por eso voy a los micro ciclos de la sub 23".