Caputto y el descenso: Tengo una mayor ambición que es clasificar a un torneo internacional

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, conversó con Las Últimas Noticias, en donde analizó la situación en torno a Johnny Herrera y el complejo momento que atraviesa el club.



Acerca del guardameta, el otrora arquero azul aseveró que "nadie en la U me ha dicho que Johnny Herrera está vetado. Nadie. Yo hablé con él cuando me hice cargo del equipo, entendió que mantendría a De Paul (Fernando) como titular y él se ha mostrado muy comprometido".



Con respecto a la situación en la tabla del equipo, Caputto sostuvo que no está obsesionado con el tema, puesto que además de saber que saldrán adelante, en mente proyecta un objetivo mayor al de salvar la categoría.



"Tengo una mayor ambición y los jugadores también: clasificarnos a un torneo internacional", dijo el DT.



El estratega complementó con que "la U debe estar en un torneo internacional todos los años. Y podemos conseguirlo. De hecho, por eso iremos con todo no solo en el torneo (Nacional) sino que también en la Copa Chile. Tenemos ambición".