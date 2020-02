Caputto y 'consejos' de Pellegrini: 'No ha sido una conversación directa'

Una cierta aclaratoria realizó el técnico de la U, Hernán Caputto, luego de que en los últimos días el propio Manuel Pellegrini descartara que lo haya aconsejado durante 2019, en medio de la crisis que tuvo a los azules en el fondo de la tabla de posiciones.



En conferencia de prensa, el estratega sostuvo que "respeto muchísimo la declaración, en la cual creo que no se entendió. Uno puede decir también que no se explicó bien, para no referirme de mala manera a lo que se entendió, pero es un tema que se aclaró".



Sobre la discusión en sí, Caputto dijo que "lo aclaró don Manuel y yo. Dije que hay mucha gente en común a la que le tengo mucho cariño, con las cuales he conversado y he tenido algunos tips, pero no ha sido una conversación directa. Lo vuelvo a reiterar", añadiendo que "no creo que afecte en lo anímico. De hecho, ni lo hemos hablado".



Con respecto al fútbol, el DT sostuvo acerca de la importancia del duelo ante Curicó Unido que "es muy importante ganar en el torneo, eso nos afirma. Y luego, con Inter (de Porto Alegre) vamos a competir y buscar la clasificación, pero no quiero hablar de eso aún".



Por otro lado, Caputto adelantó que se ha hablado con el directorio y los directores deportivos el tema de la falta de un lateral izquierdo, por lo que "es un tema que se ha hablado mucho y se ha trabado. Tenemos que visualizar lo de Casanova, puede ser una opción. Todavía no está cerrada la planilla y evaluaremos bien la llegada de otro jugador".