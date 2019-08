Caputto sobre el Clásico Universitario: 'Vamos a proponer en el partido'

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, habló en la antesala del Clásico Universitario, dando algunas luces con respecto a los jugadores que pueden jugar. Además, también se mostró contento por el hecho de que fuera confirmado en la banca de los azules hasta diciembre.



Dentro de lo interesante en la conferencia de prensa, el trasandino habló de Leonardo Fernández, sobre quien comentó que "hace una semana que está en el club y su adaptación es normal. El resto se irá viendo a cómo va mejorando en los entrenamientos y partidos".



"Hemos trabajado algunas variables y ahí puede tener la opción de ser titular. No hemos terminado de definirlo. Y, si lo defino, primero se lo diré a los jugadores", sostuvo.



Con respecto a otros jugadores, Caputto habló de Ángelo Henríquez, afirmando que "al menos desde que estoy yo se ha mostrado a un gran nivel, con mucha intención de ocupar un puesto en el once. Todos trabajan para fortalecer el equipo y eso es bueno para el entrenador. Podría ser titular. Siento que las variables del partido que pueda entrar un jugador diferente por característica, pero siempre teniéndolo en cuenta por su experiencia".



En cuanto a lo que representan los días previos al Clásico Universitario, el DT de la U dijo que "siempre son semanas diferentes, especiales, y las tomamos como debe ser para jugar el clásico. No vamos a esconder que es un gran rival, por algo está en ese lugar (primeros) y con esa diferencia. Más allá de eso, esto es un partido de fútbol y hay que buscar las variables para ser efectivos en nuestro ataque".



"Vamos a proponer en el partido, y ver si se logra la planificación que hicimos en la semana", afirmó Caputto.