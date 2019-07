Capitana de la selección Argentina en contra del cuerpo técnico: 'Queremos personas capacitadas'

La selección femenina de fútbol argentina anunció a las jugadoras convocadas para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El equipo trasandino dirigido por Carlos Borrello decidió prescindir de algunas jugadoras históricas del combinado, cómo Estefanía Banini y Lorena Benitez, entre otras.

Por su ausencia, Banini, excapitana de Colo Colo aseguró a través de una publicación en Instagram que espera que gente capacitada pueda asumir el mando en la selección, mostrando sus diferencias con el cuerpo técnico de la albiceleste. "El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda. Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan "nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo".

Además de Banini, algunas de las seleccionadas que estuvieron en el mundial y no dirán presente en los Juegos Panamericanos son Gabriela Garton, Lorena Benítez, Ruth "Chule" Bravo y Belén Potassa.