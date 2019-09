Camilo Moya en la previa del duelo con Palestino: 'Estamos entrenando bien y con mucha confianza'

Camilo Moya, volante de la Universidad de Chile analizó el compromiso ante Palestino, donde intentarán conseguir una victoria para salir de la parte baja de la tabla

Sobre el duelo ante los árabes, Moya llenó de elogios a Lucas Passerini, pero aseguró que tienen las herramientas para conseguir la victoria. "Es un gran jugador, pero nosotros también tenemos buenos jugadores que van por arriba. Estamos trabajando mucho y estamos tranquilos por el trabajo de la semana".

Por la polémica del shampoo, Moya aseguró que no es un inconveniente para el plantel. "No lo tomamos mal, nos preocupamos de entrenar, podemos traer nuestras cosas y no hay problema, nos enfocamos en jugar".

Además, aprovechó de elogiar a Hernán Caputto y el trabajo que ha realizado. "Hay un gran grupo que está entrenando muy bien y estamos con confianza. Hernán Caputto es un gran técnico y nos está preparando de la mejor forma".