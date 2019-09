Cafú sufre la muerte de su hijo de 30 años por doble infarto cardíaco tras un partido de fútbol

El excapitán de la selección de Brasil, Cafú, sufre la muerte de uno de sus hijos.

Danilo Feliciano de Moraes, de 30 años, falleció tras un doble infarto cardíaco luego de un partido de fútbol, informaron medios brasileños.

Durante la noche el joven compartió, junto a familiares y amigos, antes de sufrir una serie de malestares que obligaron su traslado urgente a un hospital de Sao Paulo, lugar donde sufrió un segundo ataque, del cual no pudo ser reanimado.

Hace cuatro años, el hijo de Cafú sufrió otro episodio similar, el cual lo tuvo internado varios días y del que se recuperó satisfactoriamente.

Este duro momento para el jugador ha motivado las condolencias de todo el mundo del fútbol, quienes a través de redes sociales le han manifestado todo su apoyo.

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏



Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi 🙏