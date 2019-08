Brian Fernández y su confesión: 'La droga te arruina y te deja sin vida'

Brian Fernández dejó una positiva imagen en el fútbol chileno tras la espectacular campaña que realizó junto a Unión La Calera.

El argentino que ahora defiende la camiseta de Portland Timbers tuvo que lidiar con una compleja adicción a las drogas. Sin embargo, aseguró que iniciar el proceso de sanación fue clave para poder retomar su vida normal. "Fue una decisión difícil, porque tuve que dejar a mi hija. Hice una rehabilitación en Tijuana. Hice un montón de cosas que me dolieron, pero si no era así no estaríamos charlando ahora. Me hacía mal a mí y a mi familia, a toda la gente me quería. Me fui para no dañar más a nadie. Tenía que irme del país, era la única opción".

Sobre sus nuevos desafíos, asegura que solo quiere ser feliz tras haber dejado de lado sus adicciones. "La droga te arruina, te deja sin vida. La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al fútbol y ser feliz".

Pensando en la buena campaña que ha hecho en Estados Unidos (14 goles en 18 partidos), el exUnión La Calera asegura que no se lo esperaba. "La verdad, no me imaginaba este presente, no te voy a mentir. No tenía en la cabeza hacer los goles que vengo haciendo".