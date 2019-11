Brian Fernández no sigue en Estados Unidos: Fue despedido del Portland Timbers

Cuando comenzaba a despegar finalmente su carrera, un duro golpe lo regresó a la tierra. Brian Fernández, exdelantero argentino de Unión La Calera y que muchas veces ha estado en la órbita de Colo Colo, fue despedido del Portland Timbers de la Mejor League Soccer (MLS).

Mediante un comunicado, la competencia norteamericana ratificó la medida contra el trasandino, quien llevaba seis meses en el cuadro verde y 15 goles, y si bien no especificó respecto a los motivos, su inserción a un programa de prevención contra las drogas, podría haber sido el detonante.

De esta forma, el formado en Racing de Avellaneda no seguirá en Estados Unidos y ahora debe definir su nueva casa futbolística, donde Colo Colo nuevamente podría aparecer en el horizonte del trasandino.

