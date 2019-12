Brian Fernández no esconde su deseo: 'Colo Colo es mi intención, pero no me ha llamado'

Brian Fernández, delantero argentino que dejó un gran recuerdo en el fútbol chileno confirmó sus intenciones de jugar por Colo Colo.

El exatacante de Unión La Calera conversó con DaleAlbo y aseguró que jugar en Macul es su deseo. "No he firmado en ningún lado todavía, aunque tengo muchas opciones con buenos contratos. Colo Colo es mi intención, pero no me ha llamado".

Fernández aseguró que la decisión pasa por el club para poder concretar el fichaje. "Ellos saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar".

Además aseguró que le encantaría volver a coincidir con Matías Fernández, de quien fue compañero en el Necaxa. "Cómo no me va a gustar compartir plantel con él, me encantaría, es una de las personas que más me ha ayudado y estoy muy agradecido de él. Por eso sería lindo coincidir, pero no depende de él ni de mí".