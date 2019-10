Brian Fernández ingresó a centro de rehabilitación para prevenir una recaída a las drogas

Brian Fernández, delantero del Portland Timbers con pasado en Unión La Calera ingresó a al Programa de Abusos de Sustancias de la MLS.

El delantero, que durante el 2015 sufrió una sanción en el fútbol que lo marginó por casi dieciocho meses tras haber dado positivo en el doping por cocaína.

En confesión con Olé, el atacante aseguró que lo hizo como medida preventiva, pues no está atravesando un buen momento personal. "Ando pasando unos malos momentos en lo que es mi vida personal. Y después, nada, pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida".

Eso sí, aseguró que sigue vigente su contrato con el club. "Hoy en día estoy bien, estoy tranquilo. No estoy suspendido. Me siguen pagando. Estoy habilitado. Otra cosa no puedo decirte".