Brayan Cortés por la salida de Agustín Orión: A todos nos tomó por sorpresa, fue doloroso

En diálogo con CDF, el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, comentó acerca de varios temas con respecto al presente del Cacique, entre los que se cuenta la polémica salida de Agustín orión.



Acerca de lo ocurrido, el guardameta manifestó que "a todos nos tomó por sorpresa. No sabía, no sospechaba nada. Es doloroso que se vaya. Es decisión de él. Los arqueros que estamos todos queremos jugar, nadie tiene el puesto asegurado".



Por otro lado, Cortés desdramatizó sobre la posición en la que marcha en la tabla de posiciones, puesto que se alejó del líder, Universidad Católica.



"Estamos todos convencidos de que podemos sacar esto adelante. Pensando en ganar, sumar de a tres. Sabemos que un empate acá (como el obtenido ante Everton) no es bueno", dijo.



En tanto, el arquero también habló sobre su participación en la Copa América, en donde formó parte del equipo que terminó cuarto en el torneo.



"Lo tomé con mucha tranquilidad. La mayoría de los jugadores tienen recorrido. Fui por más roce y uno acá trata de demostrarlo. El profe Rueda me ha estado citando constantemente, y dando la posibilidad de mostrarse en amistosos", comentó.