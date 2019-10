Brayan Cortés aseguró que ha contado con el apoyo de Claudio Bravo en su carrera

A pesar de que no estuvo nominado para los partidos en Alicante, Brayan Cortés, actual arquero del Cacique, lo toma como una motivación para seguir mejorando.

En una entrevista con La Tercera, el arquero indicó que veía la no-nominación como "un desafío de que tengo que subir el nivel".

Eso sí, habló de sus referentes en donde figura el actual arquero de la selección chilena y del Mancherster City, Claudio Bravo, señalando que "siempre me ha ayudado. Hasta el día de hoy, me manda consejos por Instagram. Después de cada partido por Colo Colo, me escribe, me dice que me atreva a achicar: 'Antes de recibir el balón, mira hacia al otro lado donde va a tirar, gana segundos'".

Sobre la lejana posición que mantiene la Universidad Católica en el torneo nacional, el golero manifestó que "no somos tontos. Sabemos cómo juega Católica y que por ahí se escapó, pero nada está dicho. Yo creo que tenemos lo nuestro y vamos a hacer todo lo posible para alcanzarlos. Queremos sumar para poder acercarnos lo más posible".