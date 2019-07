Bravo y la Roja: 'Tengo la disponibilidad de continuar, pero no depende de mí'

El arquero chileno, Claudio Bravo, habló con respecto a la posibilidad de regresar a la selección chilena, así como también manifestó su postura con respecto a las críticas que ha recibido Gabriel Arias.



Sobre lo primero, sostuvo que "es algo que no depende de mí. Si el técnico (Reinaldo Rueda) viaja 11 mil kilómetros de distancia y te abre un abanico de posibilidades y luego no estás, no depende de mí, depende del técnico".



Profundizando en su postura, el excapitán de la Roja descartó que le haya cerrado la puerta a la Roja, ya que "si hubiese dicho cuando me visitó que no quiero ir nunca más, depende de mí, pero en esta ocasión no depende de mí. Yo tengo la disponibilidad de continuar, pero no depende de mí y él verá quién aporta más".



En cuanto a lo de Arias, Bravo recordó que "todos hemos recibido críticas por redes sociales, pero fijar la mirada en algo que no es real, no es positivo. La persona que te critica por redes sociales no actúa de la misma forma cuando te la encuentras de frente. Creo que hay que quedarse más con la gente que te dice las cosas de verdad, mirando a los ojos, en vez de una red social".