Bravo y el City derrotaron al Southampton y avanzaron a cuartos de la Copa de la Liga

Claudio Bravo y Manchester City dieron otro paso en la Carabao Cup, la tercera competición más importante de Inglaterra. El conjunto del chileno derrotó por 3-1 al Southampton y avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

El cuadro de Pep Guardiola, quien puso un mix de titulares y suplentes, abrió la cuenta por medio de Nicolás Otamendi a los 20 minutos tras un centro de David Silva. Luego, en los 38', Sergio Agüero aumentó luego de un desborde de Kyle Walker.

El tercero llegó en el complemento gracias al 'Kun' Agüero, quien aprovechó un balón en el área chica de los 'Saints', que el viernes pasado sufrieron una humillante derrota por 9-0 frente al Leicester en la Premier League, resultado que los llevó a decidir donar su salario a una entidad benéfica.

La actuación de Bravo fue muy tranquila, pero sufrió un gol rival en el final. Cuando el City se relajó, la visita aprovechó para anotar el descuento en los 76' por medio de un notable cabezazo de Jack Stephens. Fue una de las primeras aproximaciones del Southampton, que en los primeros 65 minutos no pateó al arco del chileno. Recién en ese momento logró dos buenas intervenciones. En el resto del juego, todo el control fue de los 'citizens', que sumaron casi un 80 por ciento de posesión de balón.

En los últimos 20 minutos, el City bajó el ritmo y esperó el final del partido que lo depositó en los cuartos de final del certamen británico. El campeón de la Premier League es uno de los primeros cuatro clasificados a la siguiente ronda. Los otros son Leicester (2-1 vs Burton), Colchester United (3-1 vs Crawley), Everton (2-0 vs Watford) y Oxford United (1-1 (4-2 en penales vs Sunderland).

Curiosamente, el próximo desafío de Manchester City será ante el mismo rival en el Etihad Stadium. Esta vez, será por la Premier League 2019/20.

AS Chile