Brasil se coronó campeón de la Copa América tras vencer a un digno Perú

En un encuentro en donde no brilló el equipo y pasó varios problemas frente a un digno rival, Brasil se coronó campeón de la Copa América, tras vencer a Perú por 3-1.



El Scratch conquistó su noveno título continental, y si bien fue el mejor equipo del certamen, en la definición jugada en el Maracaná estuvo al debe, frente a un elenco del Rímac que aprendió de los errores mostrados en el duelo de la fase de grupos.



Aquello quedó demostrado cuando en el comienzo, Perú avisó con un disparo de Cueva a los 5’, lo que se extendió por varios minutos cuando los forasteros jugaban mucho mejor.



Sin embargo, la eficacia de Brasil apareció a los 15', tras una excelente jugada personal de Gabriel Jesús y que Everton convirtió en gol.



Tras esto, Perú se desvaneció y vino el mejor momento de los anfitriones, pero llegó un penal dudoso que requirió del uso del VAR por parte de Roberto Tobar (de buen cometido) a los 42' y que transformó en gol Paolo Guerrero a los 44' desde los 12 pasos.



Se pensó que se irían al descanso con dicho marcador, pero una desaplicación defensiva de Perú permitió el 2-1 parcial por obra de Gabriel Jesús a los 48'.



En la segunda parte, Brasil arrancó mejor, pero Perú empezó a emparejar la contienda otra vez y contó con la ventaja numérica tras la expulsión del delantero de Manchester City, quien vio la cartulina roja tras doble amonestación. Aquello provocó su enojo y hasta un gesto de que le estaban robando a los locales, lo cual no puede estar más lejos de la realidad y de lo que ocurrió en el certamen.



Los forasteros se envalentonaron, pero vino el tercero de Brasil, tras una jugada personal de Everton en donde Zambrano le dio un empujón innecesario a los 87’ y que Richarlison convirtió en gol.



Noveno título para Brasil, que se quedó con la Copa América tras no conocer derrotas en el torneo. Por su parte, Perú vendió cara la derrota y se llevó un merecido segundo lugar en el torneo, tras una buena fase de definiciones.