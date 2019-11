Borinsky por continuidad de Gallardo en River: 'Es difícil imaginar que deja el torneo tirado'

Diego Borinsky, periodista argentina que escribió la biografía de Marcelo Gallardo analizó junto a Los Tenores la final de Copa Libertadores.

En conversación con ADN Deportes, aseguró que las críticas no fueron dirigidas a Paulo Díaz tras la derrota. "No se critica mucho, no venía con mucha continuidad, pero lo tenía como un comodín. Fue una jugada rápida y no llegó a cerrar. La otra es un error de Pinola. El mismo Gallardo dijo que estaban afectados por el gol".

El comentarista señaló que el cuadro argentino mostró un buen nivel en la definición del torneo. "Se hablaba que Flamengo era el gran favorito y en el primer tiempo ni llegó. River pudo haber metido el segundo gol. Hubo contraataques, donde me parece que lo desaprovechó River Plate".

Además descartó una posibilidad que Marcelo Gallardo abandone a los "millonarios" en el corto plazo. "Tiene contrato hasta fines del 2021. Siempre dice que a fin de año hará una evaluación. Estos días no se pudo poner a pensar. Es difícil saber, si River queda primero o segundo es difícil imaginar que deje el torneo tirado. Solo le falta ganar el campeonato y Mundial de Clubes. El día que Gallardo se vaya de River va a querer descansar un tiempo y agarrar un equipo desde el primer día para no trabajar como bombero".