Boca Juniors tomó ventaja para fichar al excampeón del mundo con Italia, Daniele De Rossi

Partió como un rumor hace varias semanas y el sueño "xeneize" parece estar pronto a concretarse. Según confirmó este martes La Gazzetta dello Sport, el volante italiano Daniele De Rossi se transformará en refuerzo de Boca Juniors, al menos para los próximos meses.

La medio italiano confirmó que la decisión del excapitán de la Roma la tomó por la insistencia de su amigo Nicolás Burdisso, con quien compartió en el conjunto de la capital italiana y quien hoy es director deportivo del conjunto trasandino.

Según la Gazzetta, Rossi: "debería permanecer en Argentina hasta al menos enero (con un compromiso de unos 500 mil euros) y luego decidir cómo organizar el futuro. En frente de él, tres opciones: permanecer en Argentina hasta el final del campeonato (1 de marzo) o desembarcar en los Estados Unidos (con el Los Angeles FC que aún lo corteja) o unirse al cuerpo técnico del entrenador italiano Roberto Mancini", escribió el portal.

"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca. Empecé a ver a Boca cuando era chico por Maradona y por el estadio, me enamoré del estadio. Me enamoré de los hinchas, que son muy pasionales, me hacen llorar. Subir por las escaleras y entrar a la Bombonera, jugar en Boca sería un placer", confesó alguna vez el excampeón del Mundo en Alemania 2006.