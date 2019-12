'Black Friday': Portada de medio italiano es blanco de críticas por racismo

Luego de varios episodios de racismo en el fútbol europeo, los ojos están atentos a cualquier situación de discriminación hacia los futbolistas. Esta vez, fue el medio italiano Correre dello Sport que se llevó todas las críticas.

En la edición lanzada este jueves, figura el belga Romelu Lukaku y el inglés Chris Smalling, promocionando el partido entre el Inter de Milán y la Roma que llevara a cabo el día de mañana. Junto a ellos, la frase: "Black Friday" (Viernes Negro).

A penas se publicó la portada en la cuenta oficial de Twitter fue blanco de críticas y reclamos, pero no queda ahí.

La mismísima Roma publicó un irónico tuit haciendo alusión al innecesario titular.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH