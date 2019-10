Bielsa y Chile: 'Son un ejemplo para todos los que son injustamente tratados por sus gobernantes'

Nadie ha quedado ajeno a la crisis social y política que vive Chile. Tras el estallido por demandas que buscan mejorar la vida de los millones de chilenos, las manifestaciones han traspasado las fronteras y los que alguna vez estuvieron en nuestro país, han comentado los hechos.

Uno de ellos fue Marcelo Bielsa. Tras el empate sin goles de su equipo, el Leed United ante el Sheffield Wednesday, el exentrenador de la Selección Chilena comentó los hechos sociales que están ocurriendo en el país.

Ante la pregunta de Radio ADN, el entrenador sostuvo: "soy entrenador de fútbol, eso no me autoriza a hablar de cualquer tema, tampoco mi opinión es una más. No soy ciudadano chileno, por lo cual estoy limitado a la prudencia", partió comentando.

Sin embargo, luego se desató y fiel a su estilo aseveró que: "con todos estos límites, es admirable lo que está haciendo el pueblo chileno, que ejercen la democracia desde una manera poco frecuente. Son un ejemplo para todos los países que son injustamente tratados por sus gobernantes", sostuvo.

"Se manifestan de manera civilizada, democrática, entendiendo que no solamente votar es un ejercicio del poder de decisión que tiene el pueblo. El pueblo chieno, que siempre es descrito como moderado, dio un ejemplo de firmeza y convicción admirable", cerró.