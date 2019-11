Bernio Verhagen se va de Audax italiano y acusa racismo por parte de sus compañeros

El holandés Bernio Verhagen puso fin a su paso por Audax Italiano y se fue dejando graves acusaciones de bullying por parte de sus compañeros.

El nacido en Surinam indicó a El Mercurio que "algunos compañeros me hacían bromas racistas, me decían mono y si yo hacía una broma de vuelta, ellos se enojaban".

"Me decían muchas cosas estúpidas, como esclavo. Cuando llegué me decían negro y eso es racista. Les dije a través de Nicolás Crovetto, que me traducía, que no me dijeran negro", agregó.

"Piensa que me pagaron la primera semana que llegué y alguien me robó la plata en el camarín", indicó el exfutbolista de Audax Italiano.