Bernardo Redín y la nominación de Angelo Araos: 'Buscamos la forma de recuperarlo'

El próximo lunes 9 de septiembre, la Selección Sub 23 enfrentará a Brasil, en un partido amistoso en el estadio Pacaembú. El equipo liderado por Bernardo Redín, se está preparando para el Preolímpico que se disputará en Colombia entre enero y febrero en 2020.

Hoy el entrenador de la Roja de esa categoría, valoró la oportunidad de poder tener un duelo contra la verdeamarela. "Brasil nunca va a dejar de ser una lección de buen nivel en las categorías que uno vaya a enfrentar, ese grupo jugó el cincuenta por ciento en Toulon, fue campeón. Han traído una serie de jugadores que tienen en el exterior, van a jugar de local, si ellos no le dieran la importancia, no se jugaría en Sao Paulo ni en el Pacaembú, entonces es una buena medida para nosotros, a ese nivel ojalá podamos seguir jugando los siguientes juegos".

Además, Bernardo Redín explicó por qué llamaron a Angelo Araos, quien ha sumado pocos minutos con el Corinthians. "Lo de Angelo es buscar la forma de recuperarlo, sabemos que es un jugador con muy buenas condiciones, lastimosamente no tiene competencia, ojalá que se la podamos dar esporádicamente cada mes, por eso hemos tomado la decisión que en la fecha FIFA poder tenerlos a ellos, que tengan competencia internacional, y que lleguen con una serie de partidos y un mejor nivel al preolímpico".

El colombiano también destacó el trabajo que han realizado en estos micrciclos y se alegró por la nominación de Tomás Alarcón. "El microciclo fue importante para todos. Hay cosas buenas y cosas a mejorar. Me quedo tranquilo. Buscamos que cada día los muchachos vayan creciendo y lleguen a la adulta".

Finalmente, con respecto a las presuntas indisciplinas de la Roja durante la Copa América, Redín confesó que no sabe nada sobre el tema. "No, yo no tengo conocimiento de nada, desde que terminó la Copa América y todos nos desafectamos de pronto de la Selección. Pero creo que eso lo dejamos de lado, porque estoy ocupado en la Sub 23. Ahora enfocarnos en el presente, yo no vivo de especulaciones, no me gusta vivir de especulaciones", sentenció.

En el último día del microciclo, la Selección Sub 23 venció en un amistoso a Barnechea por 3-0 con goles de Victor Dávila, Benjamín Gazzolo y César Munder. Este jueves viajarán a Sao Paulo para afrontar el amistoso, del próximo lunes.