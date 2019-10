Beausejour por el momento de la U: 'Tenemos más carácter que antes, estamos resurgiendo'

Jean Beausejour, histórico jugador de la selección chilena y de la "U" también habló sobre su lado futbolístico en diálogo con Los Tenores.

En conversación con ADN Deportes, el jugador le puso paños fríos a una eventual candidatura política. "La verdad ahora mismo no tengo respuesta, me apasiona el fútbol y me proyecto en esto. No lo descarto, pero lo veo muy difícil. Me gustaría ser entrenador".

"Bose" valoró la importancia que tuvo el hecho de ser dirigido por Marcelo Bielsa. "Me marcó mucho Bielsa, pero ser él es una utopía. Él tenía un discurso con mucha coherencia con lo que hacía, eso me llegó mucho más allá de la forma de jugar. Me marcó mucho".

Sobre su postura política, él aseguró tenerla definida por sobre el resto del camarín de la "Roja". "Yo soy un poco más escéptico, yo tengo una postura marcada, pero ellos no la tienen. Hay que definirse. En algún momento hay que tomar partido por algo".

Tras la serie de incidentes, el exWigan aseguró que sus compañeros extranjeros quedaron impactados por la situación. "Chile era visto por Sudamérica como el auto chino de primera gama, que tiene todos los accesorios, pero que al primer choque no sabes cómo va a terminar".

Por lo demás, valoró el momento de la U tras haber vencido a Iquique en el último partido. "A nosotros todo este tema de pelear el descenso con lo difícil que ha sido, nos ha moldeado el carácter. Nos ha hecho perder con equipos que no estás acostumbrado. Estamos resurgiendo, donde tenemos más carácter que antes. Estoy ilusionado con la parte final del torneo".