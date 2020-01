Bayer Leverkusen confirmó gravedad de la lesión de Charles Aránguiz

Se lesionó en la intertemporada del Bayer Leverkusen en España y este martes el cuadro de la "aspirina" confirmó la gravedad de la lesión que presentó el volante Charles Aránguiz.

Mediante un comunicado, el cuadro alemán aseguró que: "Bayer 04 Leverkusen tendrá que prescindir del centrocampista Charles Aránguiz en las próximas semanas", partieron aseveraron en su página web.

"Después de dejar ayer el campo de entrenamiento en La Manga, España, el diagnóstico fue un desgarro de fibra muscular en la pantorrilla derecha, el que se confirmó en otro examen de resonancia magnética", sostuvieron desde Alemania.

Respecto al proceso de recuperación, Bayer adelantó que: "Aránguiz ahora llevará a cabo las medidas de rehabilitación necesarias en el gimnasio en Leverkusen".

ℹ️ Charles Aránguiz has suffered a muscle tear in his right calf and will miss the first weeks of the second half of the season. ☹️



He’s already back in Leverkusen and will continue his recovery there while the team continues training in Spain.



Get well soon, Charly! 🙏