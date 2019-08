Barticciotto: 'Vamos a quedar como ridículos si no lo llenamos semana a semana el nuevo estadio'

En medio de una reunión informativa sobre el proyecto de ampliación y remodelación del Estadio Monumental, organizada por el CSyD Colo Colo, el ídolo de los albos, Marcelo Pablo Barticciotto, le mandó un contundente mensaje a los hinchas del 'cacique'.

El campeón de América en 1991 aseveró en la reunión que: "hay que llenarse de miles de socios. Colo Colo no puede hoy tener cinco mil socios. Para eso hay que hacer una campaña masiva, porque si pretendemos tener un estadio para 60 mil personas, vamos a quedar como ridículos si no lo llenamos semana a semana", aseveró.

"Tener 20 mil personas por partido no es la gracia. La idea es llenar el estadio. Nosotros dependemos mucho de la gente para hacer este proyecto, el hincha, el colocolino, el socio va a ser fundamental, nosotros no podemos hacer esto si la gente no viene en masa a hacerse socio", agregó en la cita.

Además Barticciotto sostuvo que: "el club social nunca estuvo tan empoderado como hoy. El club tiene una oportunidad histórica de poder injerir y hacer este club mucho más grande".

"Necesitamos de la gente, del socio, del hincha, para ser miles y miles y que Colo Colo, de una vez por todas, se meta en el ámbito internacional, ya sea por infraestructura o deportivamente", cerró.