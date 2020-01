Barra de la U llamó a no asistir al estadio ante Unión en apoyo a estallido social

No quieren saber nada con el fútbol. Primero fueron los hinchas de Colo Colo quienes llamaron a boicotear la "Noche Alba" del pasado sábado, pero no pasó nada. Ahora son los fanáticos de la Universidad de Chile quienes no quieren que regrese el fútbol.

Así lo expresaron desde este miércoles a través de redes sociales. "Los de Abajo", barra brava de la Universidad de Chile hizo un llamado a no asistir al Estadio La Portada de La Serena para el duelo de los azules ante Unión Española por Copa Chile.

En ello, los barristas emitieron un comunicado en que aseveran: "si bien, todos sabemos que los días sin ver a nuestra U se hacen eternos, que la ansiedad y el amor que sentimos por estos colores es incuantificable, pero no podemos retomar el fútbol, no sin antes haber cambiado la historia".

"Por esto, llamamos a los bullangueros y las bullangueras a no asistir al estadio el próximo partido. Hay quienes creen que también se puede protestar desde la galería, pero ¿cuántos años llevamos haciéndolo así? Sin resultados, recibiendo solo reprensión y violencia", agregaron.

Al finalizar, dejaron la advertencia planteada: "No volveremos a su normalidad, sin antes cambiar la historia. Cuando Los de Abajo se organizan, los de arriba tiemblan", sostuvieron.