Barcelona regresó a los triunfos con gran actuación de Arturo Vidal

Válido por la fecha 18 de la Liga Española, el FC Barcelona recibió a Alavés con la misión exclusiva de conseguir los tres puntos que le permitan seguir en lo más alto de la tabla de posiciones antes del receso por las fiestas de año nuevo.

En ello, Arturo Vidal fue titular en los "culés" y marcó un verdadero golazo en medio de los fuertes rumores que lo acerca día a día al Inter de Milán ante su permanente suplencia con Ernesto Valverde en la banca catalana.

El volante recibió una gran asistencia del uruguayo Luis Suárez para, con un tiro cruzado, marcar el 2-0 justo cuando el partido se iba al descanso. Antonie Griezmann (14') había marcado el 1-0.

Iniciado el segundo tiempo, Alavés puso la cuota de nerviosismo marcando el descuento Pere Pons (56'), pero luego de minutos de silencio en el Camp Nou, vino la tranquilidad. Lionel Messi (69') y Luis Suárez de penal (75') anotaron el definito 4-1 para los "catalanes".

"No para. No descansa. No pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. El problema es que le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene llegada. Y eso es oro. Marcó su sexto gol esta temporada con un trallazo", consignó Sport en sus calificaciones del partido.