Barbara Riveros criticó duramente la cancelación del Iron Man de Pucón

Bárbara Riveros, histórica deportista nacional criticó y cuestionó la suspensión del Iron Man de Pucón que se iba a realizar a comienzos del próximo año.

A través de una publicación en redes sociales, la triatleta emplazó directamente a Universidad Católica de haber justificado la suspensión con argumentos poco creíbles. "No tienen las agallas, ética y valores para decir realmente la razón de la cancelación del evento, justificando su decisión por la falta de Seguridad de la Región y de la municipalidad de Pucón, de no entregarles la seguridad correspondiente".

La deportista aseguró que la medida de suspender la competencia se determinó por el poco respaldo financiero que tendrían. "Fue más bien un tema netamente económico en donde los números no se acercarían a lo deseado, puesto que auspiciadores ya no ofrecerían lo mismo y la TV no estaría presente por ende no sería un negocio redondo".

Revisa aquí el comentario completo de Bárbara Riveros: