Aveldaño rechazó postura de la U por el Chile4: 'Jugar ese partido va en contra de todo lo que pasó'

Lucas Aveldaño, exzaguero de Universidad de Chile conversó con Los Tenores sobre su salida del cuadro azul.

En dialogo con ADN Deportes confesó que se va del elenco universitario con una sensación de bronca pues quería una revancha. "Ya está digerido. Ya estoy con el foco sabiendo que no voy a seguir. Me quedé con un poco de bronca por no haber cumplido los partidos. Tenía esperanza de poder seguir un año más. Me quedé con sensaciones no muy buenas por cómo jugué el año y quería mi revancha".

El jugador que militó en Belgrano de Córdoba entregó detalles de la conversación que mantuvo con Hernán Caputto. "No contaba conmigo para el próximo año y que tenía los jugadores para la temporada. Yo fui permeable a ellos y si no quieren contar conmigo no hay que forzar nada. Estaba dolido porque no había ningún dirigente del club".

Sobre su nivel en el cuadro azul, Aveldaño fue autocrítico en asegurar que no pudo mostrar su mejor versión. "Cuando las cosas no andan en lo grupal es difícil destacar en lo individual, al contrario que cuando el equipo juega bien. Yo soy muy autocrítico que al principio me costó porque me lesioné al principio. Ahí perdí la continuidad de la adaptación".

Sobre la discusión por el cupo a la Copa Sudamericana que los azules pelean, Aveldaño aseguró que es poco ético el reclamo que hacen desde la U. "El torneo se terminó porque no se podía jugar. Jugar ese partido va en contra de todo lo que pasó. No es ético. O tienen que hacer un sorteo o revisar las posiciones en la tabla de colocaciones".