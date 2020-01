Autor del gol del ascenso de Deportes La Serena estará seis meses fuera de las canchas

Sebastián Leyton es uno de los jugadores que los hinchas de Deportes La Serena no olvidarán por lo conseguido esta semana.

El autor del penal que le dio el ascenso al cuadro granate recibió una pésima noticia tras finalizar el compromiso.

Fue tras tirar el penal y en medio de los festejos que se dio cuenta que físicamente no quedó en buenas condiciones. ¿El diagnóstico? Corte de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda.

En conversación con Las Últimas Noticias, el exEverton aseguró que pasó de la felicidad a la tristeza en un instante. "Esa madrugada no dormí por la adrenalina y dolor. Al día siguiente me dieron el diagnóstico. Pase de la felicidad a la tristeza en un segundo. Sé lo que me espera y tengo la fuerza para sacar esto adelante".

El volante tiene vínculo por toda la temporada con el equipo dirigido por Francisco Bozán y se espera que esté alrededor de seis meses alejado de las canchas.