Aún no se sabe si continuará o se suspenderá el Campeonato Femenino adulto

La ANFP ha tomado decisiones con respecto al futuro del fútbol profesional masculino, que se debería retomar este viernes, y del fútbol joven que se dio por finalizado.

Con respecto al fútbol femenino, se dieron por terminadas las categorías sub 15 y su 17, pero aún no hay una determinación con respecto al fútbol femenino adulto.

Desde la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, mostraron su preocupación en redes y anunciaron una Asamblea Extraordinaria que se realizará hoy a las 15:00 horas. "Aun no hay humo blanco sobre la continuidad o término del Campeonato Femenino adulto. Luego de nuestra participación en el consejo del día lunes, hemos citado a Asamblea Extraordinaria de Capitanas para discutir y tomar una posición unificada a presentar el día viernes".

La presidenta de la Anjuff, Tess Strellnahuer, aseguró a ADN, los pros y contras de que pueda volver o no el campeonato. "El objetivo de esto es discutir y tomar una posición unificada sobre el regreso o suspensión del campeonato femenino, esto entendiendo que las condiciones y los problemas del fútbol femenino son distintos al fútbol masculino. Muchos clubes no han podido entrenar el último mes, la mayoría de las jugadoras entrenan en la tarde, porque trabajan o estudian, entonces si el recinto deportivo está cerrando a las 18:00 horas no hay opción para que entrenen, y eso también complica el regreso del campeonato. Al mismo tiempo, el próximo año va a ser la Copa Libertadores en Chile y también se tienen que definir estos puestos", sentenció.