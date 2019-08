Atención futboleros: Ronaldinho Gaucho vuelve al fútbol en Chile

El 24 y 26 de octubre en Estación Central se dará una oportunidad única para los verdaderos amantes del fútbol profesional, y es que la leyenda que revolucionó el deporte, Ronaldinho Gaucho, ex mediocampista del Barcelona y campeón mundial en 2002, vuelve a las canchas de la mano de Budweiser y Acción Total.

El nacido en Porto Alegre, elegido en dos oportunidades como el jugador del año por la FIFA en 2004 y 2005, será parte de la fiesta BUDXRONALDINHO by Mundial Futbol Tenis, un evento exclusivo de Busweiser donde los asistentes podrán disfrutar de música electrónica de primer nivel, cerveza y un partido de exhibición inolvidable.

El kick off del evento será un partido de exhibición entre el astro brasileño y consumidores, en un ambiente muy similar al campeonato de 3x3 que la marca organizó para el Mundial de la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde se buscará mostrar todo el talento del ex jugador del Barcelona. Luego de esto, se dará inicio a un after party junto a la presencia de los DJ más relevantes del momento, acompañados de una ambientación y experiencia única al estilo de Budweiser linkeada al mundo del fútbol.

Según el Brand Manafer de Budweiser en Chile, Andrés Chaveyriat, el fútbol es "una plataforma que nos encanta y apasiona. Hoy tenemos la posibilidad de seguir creciendo en ella con la presencia de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial como es Ronaldinho Gaucho. El espíritu de Budweiser es de conectar con sus consumidores a través de experiencias inolvbidables y esta fiesta no será la excepción", finalizó.

Las entradas para participar del evento estarán disponibles desde el martes 13 de agosto por www.casadelacerveza.cl.