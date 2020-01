Asociación Hinchas Azules tras muerte de fanático de Colo Colo: Ojalá no vuelva a rodar la pelota

La muerte de Jorge Mora Herrera a manos de Carabineros en el Estadio Monumental tras la victoria ante Palestino sigue generando repercusiones. El fanático fue brutalmente atropellado por un carro de los efectivos policiales y para colmo, continuaron con la represión al momento que intentaban asistirlo para conseguir salvarle la vida.

El trágico hecho trascendió al fútbol y a los colores de las camisetas. Ejemplo de ello fue lo que comunicó este miércoles la Asociación Hinchas Azules de la Universidad de Chile: "fue una muestra más de que la represión del Estado está absolutamente descontrolada. Desde la Asociación Hinchas Azules, enviamos nuestras condolencias a su familia, cercanas y cercanos".

"Este es un ejemplo más de las razones por las cuales no se debía reanudar el fútbol. La policía tiene un histórico odio contra las y los hinchas del fútbol y nada nos ha garantizado las condiciones para retomar una actividad en la que tradicionalmente la policía desata su brutalidad contra la gente. Nos reprimían y mataban antes del estallido sociales", agregaron.

Respecto a la responsabilidad de Carabineros, la Asociación sostuvo que: "ahora, tras el estallido, se siente alentados y con carta blanca, visada por gobierno, para seguir reprimiendo, torturando, mutilando y asesinando".

"Como Asociación Hinchas Azules repudiamos el actuar de Carabineros, agentes asesinos del Estado, de la Intendencia y de Estadio Seguro. Asimismo, nos ponemos a disposición para participar con todas las hinchadas en las acciones conjuntas, de índole política, jurídica o comunicacional, que sean necesarias para impedir que destruyan nuestros espacios organizativos, que son los clubes", complementaron.

Pero no solo para el Gobierno y para la policía fueron sus dardos: "lo que debe morir es el fútbol empresa, no las y los hinchas. Las Sociedades Anónimas no son clubes y están controladas por los enemigos del pueblo que generan riquezas a partir de la explotación de la población. Los clubes son su gente y deben velar por la seguridad de sus socios y socias, no ser cómplices de los crimines de Carabineros y el Gobierno", aseguraron.

"Ojalá no vuelva a rodar la pelota, pues ya mataron a uno de blanco, pero mañana podría ser uno/a de azul o de algún otro color, continuando esta masacre contra el pueblo", cerró el comunicado.



Foto: @asambleazules