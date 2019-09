Así votaron los chilenos en los premios The Best

La FIFA dio a conocer las votaciones que se llevaron a cabo para los premios The Best, en donde participaron Gary Medel, Reinaldo Rueda, Danilo Díaz, Christiane Endler, José Letelier y Ángela González.



En el caso del mejor jugador, el Pitbull se decantó por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk. Por su parte, el estratega de la Roja eligió al zaguero del Liverpool, junto con Mohamed Salah y Sadio Mané. Finalmente, el Tenor del Pueblo también se decantó por el defensa de los Reds, junto con el delantero portugués de la Juventus y Eden Hazard.



Con respecto al mejor DT, Medel eligió a Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Ricardo Gareca. En tanto, Rueda puso en su tridente al estratega del Manchester City, al campeón de Champions League y al técnico de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino. Mientras, Díaz eligió al alemán, al estratega de los Spurs y a Marcelo Gallardo.



En cuanto al fútbol femenino, Christiane Endler eligió en su tridente a Megan Rapinoe, Bronze Lucy y Vivianne Miedema. En tanto, José Letelier, DT de la Roja, se decantó por Julie Ertz, Vivianne Miedema y la futbolista norteamericana. Por último, la periodista Ángela González también votó por la volante estadounidense, Alex Morgan y Miedema.



Por su parte, para mejor entrenadora, tanto Endler como Letelier y González eligieron a Jill Ellis, seguido de Milena Bertolini (en el caso de las dos primeras) y Reynald Pedros, Sarina Wiegman y Toña Is; respectivamente.